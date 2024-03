Jan Truś, kandydat na wójta gminy Bochnia przedstawił program i wzywa Marka Bzdeka do debaty. Zobacz wideo

Jan Truś zaprezentował siebie i swoją ekipę przy kościele kazimierzowskim w Łapczycy z 1340 roku. - Tu jest bogactwo historyczne, tu jest wielkie dziedzictwo. Jesteśmy w miejscu, w którym prowadził dawny szlak królewski, stara droga Via Regia, to jest też miejsce, w którym ma swoją część szlak międzynarodowej drogi do Santiago de Compostela, szlak drogi św. Jakuba. Samo to pokazuje, jak wiele cennych i istotnych miejsc znajduje się na terenie naszej gminy - mówił na rozpoczęcie swojej kampanii Jan Truś.

- Jest coś w tej gminie, że nie wszystkie sprawy są traktowane poważnie. Realizuje się przede wszystkim interes tych, którzy zarządzają gminą, a nie pamięta się o tych, którzy są w potrzebie, a niestety nie do końca zgadzają się choćby z przekonaniami, poglądami obecnej władzy. My chcemy zdecydowanie to zmienić, bo to naprawdę ma być przede wszystkim służba. To ma być służba dla wszystkich mieszkańców gminy, a nie tylko dla naszych - zapowiada Jan Truś, kandydat na wójta gminy Bochnia.

Jednym z jego podstawowych postulatów jest budowanie wspólnotowości. - Chcemy, by była ona ważna i żeby utożsamiał się z nią każdy mieszkaniec, a do tego jest potrzebna mądra i bardzo zróżnicowana polityka na poziomie zarządzających gminą. Chcemy sprawić, żeby była dyskusja, parytety, żebyśmy byli transparentni w tym, co robimy i żeby to było dla wszystkich mieszkańców jasne, które problemy są w gminie najważniejsze, które rozwiązujemy w pierwszej kolejności, a które mogą poczekać. My ich nie będziemy lekceważyć, ale wprost będziemy informować, co jest dla mieszkańców najważniejsze i to idzie w pierwszej kolejności, a co zostawiamy na późniejszy czas. To jest najważniejsze i to chcemy przede wszystkim zmienić - zapowiedział Jan Truś.