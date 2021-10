Jazzowe i organowe koncerty wokół Zaduszek w Krakowie

Ostatni tydzień października to prawdziwe święto jazzu w Krakowie. Od środy w kilku lokalizacjach Krakowa odbywają się koncerty polskich gigantów tego gatunku. Największe z zaplanowanych wydarzeń wieńczące czterodniowy festiwal jednak dopiero przed nami. W sobotę 30 października w Teatrze Słowackiego o godz. 20 odbędzie się gala jazzu. Na scenie zagrają Jan Ptaszyn Wróblewski, Krzesimir Dębski, Henryk Miśkiewicz, Marek Napiórkowski, Adam Czerwiński, Antoni Dębski, Piotr Shmidt, Piotr Baron, Aga Derlak, WU-HAE i Aga Zaryan.

Organizatorzy gali przygotowali też niespodziankę. Uczestnicy wchodzący na koncert otrzymają specjalnie przygotowaną na tę okazję płytę nowego zespołu - The Generations zatytułowaną „Caravan’a”. The Generations jest, zgodnie z nazwą, międzypokoleniowym projektem artystów jazzowych, których muzyka wpisuje się w nurt jazz fusion. Ich występ będzie premierą – to właśnie w sobotę, 30 października, w Teatrze Słowackiego w Krakowie po raz pierwszy usłyszymy utwory The Generations. Natomiast o godz. 22 w Klubie Alchemia wystąpi Tomasz Grzegorski Quartet.