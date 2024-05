Jest porozumienie władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i protestujących w "Kamionce". Studenci opuścili akademik

8. Strony ustalają, że podpisanie niniejszego stanowiska jest równoznaczne z zakończeniem okupacji terenu „Kamionki” przez wszystkie protestujące osoby i opuszczeniem budynku do dnia 29 maja br. do godz. 14.00.

Sytuacja była bardzo napięta

- Nie wiemy kto przebywa w budynku należącym do UJ, a jednocześnie ponosimy odpowiedzialność za ich życie i zdrowie. Nie wiemy, kto wchodzi, kto wychodzi. To sytuacja skandaliczna! Wzywamy do pokojowego opuszczenia "Kamionki" i dalszych rozmów - mówiła Monika Harpula, kanclerz UJ.

Władze uniwersytetu pojawiły się 20 maja w akademiku "Kamionka" by porozmawiać z protestującymi. Gdy jednak okazało się, że przedstawiciele UJ nie chcą się zgodzić, by w rozmowach wzięły udział również media, studenci odmówili dalszych negocjacji. Sytuacja stawa się coraz bardziej napięta.

-Media to nasza jedyna broń, żeby świat o naszych głosach usłyszał - mówiła Róża, jedna z protestujących osób: - Zostaniemy tutaj tak długo, aż nie zostaną spełnione nasze żądania. To my jesteśmy budulcem uniwersytetu i to nasze potrzeby powinny być realizowane.

W czwartek, 23 maja władze UJ przedstawiły nowe stanowisko ws. postulatów zgłoszonych przez Koło Młodych Zrzeszonych w Ogólnopolskim Związku Zawodowym "Inicjatywa Pracownicza". Podtrzymywały w nim m.in. decyzję o wstrzymaniu sprzedaży akademika "Kamionka". Apelowały też do osób okupujących akademik, by go opuściły. Protestujący zostali zaproszeni przed przedstawicieli władz UJ na dalsze rozmowy, jednak nie pojawili się na nich. Do porozumienia doszło dopiero 27 maja.