Jubileuszowa edycja krakowskiego Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patchlab od 8 do 10 października stacjonarnie i w internecie

Hasło tegorocznej edycji festiwalu nawiązuje do specyficznego i wielogatunkowego medium, które łączy przestrzeń wirtualną i rzeczywistą – gry wideo. Współczesnym grom trudno już przypisać jedynie funkcję rozrywkową – urosły one do rangi rytuału, a nawet obiektu kultu, stając się obiektem medialnym, a często nawet zmieniając się w narzędzia ekspresji artystycznej.

– Dzięki swojej interaktywności, gry stały się jednym z najbardziej postępowych sposobów komunikacji – mówi Elwira Wojtunik, dyrektorka artystyczna festiwalu. – Posiadają ogromne możliwości edukacyjne i poznawcze, eksplorują zagadnienia związane z symulacją oraz reprezentacją, konfrontują ze społecznymi i ideologicznymi problemami, a także prezentują potencjał twórczy daleki od eskapizmu, jednocześnie nie stroniąc od zabawy.

Na wystawie w Pałacu Potockich zobaczymy m.in. jedną z pierwszych eksperymentalnych gier artystycznych w historii, stworzoną przez mistrza wideoartu Billa Violę z USA – 'The Night Journey", zrealizowaną z Game Innovation Lab na Uniwersytecie w Południowej Kalifornii. Będzie można również zagrać w gry artystyczne, zaprojektowane przez Josepha DeLappe (USA), Lawrence'a Leka (Niemcy), Total Refusal (Austria), Andyego Kelly (Wielka Brytania) czy Tale of Tales (Belgia).