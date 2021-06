Kibice Wisły pomagają rodzinie z Nowej Białej. Ruszyła zbiórka pieniędzy!

Do wieczora w niedzielę zebrano w tym miejscu dla rodziny Wiktora ponad 23 tysiące złotych. W akcję włączyło się również Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków, którego zresztą Wiercioch jest członkiem. Stowarzyszenie potwierdziło po pierwsze samą zbiórkę swoim autorytetem, a po drugie ogłosiło, że już od poniedziałku do hali Wisły przy ul. Reymonta będzie można przynosić rzeczy, które przydadzą się poszkodowanym w pożarze osobom. Więcej szczegółów Socios mają podać w poniedziałek.

Dodajmy, że w całą akcję ma włączyć się również klub. Szczegóły, jaką formę to przyjmie, również będą znane wkrótce.

My do sprawy również będziemy wracać, a jednocześnie podajemy link do zbiórki założonej przez Wiktora Wierciocha. Pieniądze można wpłacać w tym miejscu.

