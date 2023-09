Klaudia Zwolińska na torze w Londynie. Stawką medale mistrzostw świata i kwalifikacje olimpijskie w kajakarstwie górskim

Dzięki dwóm srebrnym medalom zdobytym w konkurencjach K1 i C1 podczas igrzysk europejskich (a zarazem mistrzostw Europy) w Krakowie, Klaudia Zwolińska zagwarantowała dla żeńskiej kadry kwalifikacje na igrzyska olimpijskie. Są to jednak miejsca dla naszego kraju, a nie dla niej imiennie – o to musi postarać się w wewnętrznych eliminacjach, które rozpoczynają się udziałem naszej kadry w mistrzostwach świata.

Ekipa Biało-Czerwonych od ponad tygodnia trenuje w stolicy Anglii, ale zapoznawała się z torem już wcześniej, gdy przyleciała tu na dwa tygodnie po igrzyskach europejskich. Później Zwolińska wraz z kilkoma innymi osobami zorganizowała „prywatny” wyjazd na tor olimpijski w Paryżu. Po powrocie do Krakowa zdobyła pięć złotych medali w mistrzostwach Polski – to był jej najlepszy start w karierze, bowiem nigdy wcześniej nie stawała na najwyższym stopniu podium we wszystkich konkurencjach („Dość udany przystanek w drodze na mistrzostwa świata” – komentowała ze śmiechem).

Jeśli dodamy do tego siódme miejsce w C1 oraz półfinał w K1 podczas Pucharu Świata na początku września w hiszpańskiej miejscowości La Seu d'Urgell, to stanie się jasne, że 24-letnia kajakarka z Nowego Sącza jest w trakcie wyjątkowo wyczerpującego, a zarazem jednego z najlepszych sezonów w karierze.

- Spędziliśmy dużo czasu w Londynie, gdzie tor w mojej opinii jest najcięższy na świecie. Można go bardzo dobrze znać, a jednak błędy dalej mogą się przytrafić. Czeka nas więc gra błędów, a że to jest kwalifikacja olimpijska, trzeba podejść do niej taktycznie i z bardzo chłodną głową. Na igrzyskach europejskich pokazałam, że mam szansę walczyć we wszystkich konkurencjach. Będę się skupiała na odpowiedniej regeneracji, aby dalej utrzymywać światowy poziom" – powiedziała Zwolińska (cytat za PAP), która na początku września została zawodniczką Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.