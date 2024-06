Koncerty, instalacje i wystawy w przestrzeni publicznej. 22 czerwca Kraków i Norymberga świętują 45 lat partnerstwa

"Związki Krakowa i Norymberki, dzięki silnie rozwiniętym kontaktom handlowym, sięgają aż XIV wieku. W ślad za nimi rozwinęła się także współpraca artystyczna, której największe ożywienie przypada na czas świetności Krakowa w XV i XVI wieku, kiedy to miasto przyciągnęło niemieckich artystów m.in. rzeźbiarza Wita Stwosza czy malarza Hansa Dürera. Zapoczątkowane wtedy relacje trwają do dzisiaj i są żywym przykładem kontaktów pomiędzy dwoma miastami" - zapraszają organizatorzy.

Na fasadzie galerii Domu Norymberskiego powstał inspirowany „Studium traw” Dürera projekt „Łąka”. To instalacja artystyczna przygotowana przez Thomasa Maya (Grashalminstitut) i zrealizowana we współpracy z Arturem Wabikiem. Do współpracy przy projekcie zaproszona została także młodzież, która bierze udział w warsztatach plastycznych w pobliskim Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży

Instalacja „Fuga” autorstwa Giseli Hoffmann przywodzi na myśl formę muzyczną. W budownictwie jest to też nazwa łączenia spajającego dwa elementy, tak jak to ma miejsce w przypadku kamiennej, narożnej konstrukcji budynku Domu Norymberskiego. Wykonane z tworzywa sztucznego równoległe kolorowe linie o różnej długości przypominają także wersy wiersza, którego ważnym elementem jest rytm. Światło między wersami, fuga i muzyczny interwał to przestrzenie, którym Gisela Hoffman nadaje w swojej instalacji wizualną formę.

Na wystawie "around / along / beyond / inside" w Galerii Domu Norymberskiego zobaczymy prace Teresy Bujnowskiej, Jerzego Kałuckiego, Giseli Hoffmann, Reinharda Wöllmera oraz Olgi Ząbroń, która jest także kuratorką tego projektu. Geometria staje się tu narzędziem do konstruowania samych dzieł, jak i myślenia o ich wielowymiarowym oddziaływaniu.