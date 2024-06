„Korze, bez której" - recital piosenek Kory i Maanamu w wykonaniu Joli Wolters 23 czerwca w Klubie Pod Jaszczurami

Program "Korze, bez której" powstał na przełomie lat 2018 i 2019 i jest odpowiedzią na liczne prośby Polonii w Niemczech. To także wyraz najgłębszej fascynacji Joli Wolters piosenkami Maanamu, które towarzyszyły jej od młodości. Już wtedy była znana w swoim mieście z interpretacji piosenek Kory i już wtedy się głównie z tymi tekstami identyfikowała. Do dziś budzą w niej ogromne emocje.

Akompaniować będzie piosenkarce na gitarze i harmonijce ustnej Arkadiusz Błeszyński – gitarzysta bluesowy i jazzowy, kompozytor, autor tekstów, aranżer, współzałożyciel wielu formacji muzycznych, między innymi Casus Reggae, Schau-Pau Acoustic Blues czy The Blair Witch Project & Jan Błędowski. Napisał muzykę do kilku spektakli teatralnych, w tym do. „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jerzego Stuhra i Michała Noconia.