Kraków. A cóż to za baseny nad Wisłą? To zbiorniki kompleksu wodociągów na Bielanach Piotr Rąpalski

W eksploatacji Wodociągów Miasta Krakowa znajduje się rozbudowana infrastruktura, na którą składają się: 4 zakłady uzdatniania wody (Bielany, Dłubnia, Raba, Rudawa), 2 centralneoczyszczalnie ścieków (Kujawy, Płaszów) i 5 lokalnych, łącznie ponad 4 tysiące km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zlokalizowane na terenie całego miasta liczne przepompownie, hydrofornie i zbiorniki wodociągowe.

Ależ by to było piękne miejsce do plażowania w Krakowie. Dojeżdżasz autem ulicą Księcia Józefa, parkujesz, wysiadasz w kąpielówkach i wskakujesz do wody. Pływasz z widokiem na Wisłę. Piękne, ale "baseny", zbiorniki w tym miejscu nie służą kąpieli, ale wstępnemu oczyszczaniu wody dla Krakowa. To infrastruktura miejskich wodociągów. Miło jednak popatrzeć z drona na to ciekawe i malownicze miejsce w Krakowie nad Wisłą.