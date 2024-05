Znów Wisła skażona w Krakowie. Wcześniej fekalia, teraz biała piana Piotr Rąpalski

Poniżej stopnia Dąbie w Krakowie korytem Wisły płynie gęsta piana. "Według obliczeń z państwowego monitoringu jakości wody w Wiśle na Przewozie, nasycenie tlenem wyniosło 226%. Jest to przesłanka do tego, by mogło dojść do ogromnego zakwitu alg/fitoplanktonu w rzece, spowodowanego emisją zanieczyszczeń biologicznych, m.in. surowych ścieków" - piszą świadkowie. Przypomnijmy, że przed weekendem do Wisły w tym rejonie spuszczono ścieki. Powodem była awaria instalacji.