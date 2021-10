Kraków. Barbakan zabity dechami, a dokładniej paletą. Co dalej z mostem? Małgorzata Mrowiec

Wejście na most prowadzący do Barbakanu zagrodzone... drewnianą paletą jak te do transportu towarów, do tego przybitą trzema starymi deskami - takie zdjęcie trafiło do mediów społecznościowych. Odpowiedzialnym za opiekę nad Barbakanem obrywa się za nielicujący z tym słynnym zabytkiem klasy zero sposób zabezpieczenia wejścia na kładkę, są też głosy wytykające, że od dłuższego czasu pozostaje ona zmurszała i nienaprawiana.