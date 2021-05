Kraków buduje tężnie solankowe za miliony złotych, urzędnicy zachwalają ich prozdrowotne właściwości. Naukowcy i lekarze mają zastrzeżenia

O tym jednak później, najpierw skupmy się na tym, ile w ogóle kosztują miasto tężnie oraz ich utrzymanie. W Krakowie mają być łącznie trzy takie obiekty: wspomniana już, gotowa tężnia nad Zalewem Nowohuckim, powstająca na Bagrach oraz kolejna w rejonie ulicy Padniewskiego. Wszystkie mają łącznie kosztować ponad 5,2 mln złotych. Ale do tego trzeba jeszcze doliczyć koszty ich utrzymania, w tym m.in. zakup solanki, gdyż w pobliżu powstających w Krakowie tężni nie ma odwiertów, z których mogłaby być pozyskiwana, dlatego trzeba ją ściągać z innych miejscowości. W ubiegłym roku na utrzymanie tężni nad Zalewem Nowohuckim gmina wydała ponad 36 tys. złotych - to kwota brutto. Sama solanka kosztowała ponad 11,3 tys. złotych.

Udało nam się dotrzeć do opinii dr. hab. inż. Mariusza Czopa z Katedry Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej AGH w Krakowie, który przeanalizował sensowność budowy miejskich tężni solankowych w Krakowie. Okazuje się, że zdaniem naukowca jest wiele wątpliwości. Przede wszystkim według Czopa tężnie nie powinny być lokalizowane na terenach zielonych: w pobliżu drzew i krzewów. Ich eksploatacja wiąże się bowiem z emisją drobnych kropli solanki do powietrza, które mogą uszkadzać rośliny i prowadzić do zasolenia gleby.

Jego zdaniem budzi to wątpliwości w zakresie bezpieczeństwa bakteriologicznego solanki, do której "przedostawać się mogą nie tylko organizmy bakteryjne, ale również pyły, a nawet ptasie odchody". Urzędnicy odpierają: - Nieznane są nam przypadki, że woda z odwiertów przechodzi przez tężnię jeden raz, solanka była przetłaczana kiedyś i dzisiaj wielokrotnie - informuje magistrat.

W podobnym tonie wypowiada się dr Jacek Chojnowski, dyrektor ds. Leczniczych Uzdrowiska Ciechocinek. Twierdzi, że solanka ciechocińska również wielokrotnie przechodzi przez tężnie - wszystko po to, aby odpowiednio się zagęściła. Podczas całego procesu wzrasta w niej stężenie chlorku sodu, co wyklucza rozwój bakterii chorobotwórczych. - Pozostają jedynie bakterie, które nie są niebezpieczne - podkreśla dr Chojnowski. Trudno całkowicie zanegować ideę tworzenia tężni na wolnym powietrzu w Krakowie. - Kluczem jest dbanie o odpowiednią jakość solanki - podsumowuje.

Na potrzeby tężni solankowej nad Zalewem Nowohuckim urzędnicy pozyskują solankę z Bochni. Urzędnicy twierdzą, że została poddana dokładnym badaniom, m.in. fizyko-chemicznym oraz mikrobiologicznym. Podkreślają, że to solanka o dużym stężeniu choćby chlorku sodu, "a także interesujących zawartościach innych składników". Wśród nich Zarząd Zieleni Miejskiej wymienia m.in. jodki, których jest 8 mg/l. Jednak dr Czop twierdzi, że solanka jest w miejskich tężniach mieszana z wodą wodociągową, a to powoduje obniżenie stężenia składników, korzystnych dla zdrowia, np. jodu.

- Nasuwa się porównanie do wina dobrej jakości, którego odpowiednikiem jest czysta, naturalna solanka z odwiertu, która stale zasila tężnie w uzdrowiskach. Tymczasem w miejskich tężniach dostajemy mieszankę przeterminowanego wina z wodą z wodociągu w różnych proporcjach. To na pewno nie jest to samo, co inhalacje w uzdrowisku czy nad morzem i dodatkowo występują tu zagrożenia, których nie wolno ignorować - ocenia.