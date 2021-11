Kraków. Hotel Saski wychodzi zza rusztowań. Otwarcie nowego obiektu tuż przy Rynku planowane na koniec roku [ZDJĘCIA]

Hotel Saski ma dysponować 116 pokojami. Powierzchnia obiektu wynosi 11,7 tys. metrów kwadratowych. Będzie to hotel marki Curio Collection by Hilton.

Przypomnijmy, że w zeszłym roku ta wielka inwestycja w sercu Krakowa była szeroko komentowana. Część krakowian zaniepokoiło, że w efekcie prowadzonych prac zabytek zamienia się w "wydmuszkę": z kamienicy, którą przez lata zajmowało kino Apollo, została bowiem tylko sama fasada. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków (WUOZ) zapowiedział wtedy kontrolę, wziął tę przebudowę pod lupę.

Skończyło się na karach dla inwestora. Pierwsza została nałożona w ubiegłym roku - w wysokości 10 tys. zł, za wyburzenie oficyny niezgodnie z wydanym pozwoleniem i bez zawiadomienia służb konserwatorskich.

490 tys. zł - tyle wyniosła natomiast kolejna kara, jaką nałożył małopolski konserwator zabytków na inwestora prowadzącego tę ogromną inwestycję przy ul. Sławkowskiej, św. Tomasza i św. Jana. Służby konserwatorskie wskazywały m.in. na liczne odstępstwa od zatwierdzonego projektu, jak też na to, że obiekt przez wiele miesięcy pozostawiony był bez dachu, co doprowadziło do uszkodzenia polichromii.