Kraków. Kino samochodowe na dachu Galerii Kazimierz. Jak oglądało się film w tak niezwykłym miejscu? [ZDJĘCIA]

Festiwal Muzyki Filmowej to jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych nie tylko w Małopolsce, ale także w całym kraju. Od lat melomani oraz wielbiciele ambitnego kina oczekują w napięciu na ogłoszenie nowego programu festiwalu i towarzyszących mu atrakcji. Tegoroczna edycja imprezy zapowiada się niezwykle ekscytująco, ponieważ FMF odbędzie się w dwóch odsłonach w maju oraz sierpniu.

Do największych majowych niespodzianek z pewnością należał seans filmowy zorganizowany w formie kina samochodowego, który odbył się już piątek wieczorem na dachu Galerii Kazimierz. Goście krakowskiego centrum handlowego mogli obejrzeć film w reżyserii Dariusa Mardera „Sounds of Metal”, który doceniono aż dwiema statuetkami Oscara za najlepszy montaż i najlepszy dźwięk.

„Sounds of Metal” to poruszająca, pełna emocji opowieść o losach pary, która z dnia na dzień musi zmierzyć się z wyzwaniem bezpowrotnie zmieniającym ich życie. Mają tylko siebie i muzykę. Ruben jest pełnym pasji perkusistą, a Lu przebojową wokalistką. Gdy ruszają w trasę koncertową, a marzenie o wydaniu debiutanckiej płyty jest na wyciągnięcie ręki, Ruben z dnia na dzień zaczyna tracić słuch. W jednej chwili życie, które dotąd znał i kochał legnie w gruzach. Lu nie daje jednak za wygraną i postanawia zrobić wszystko, by uratować Rubena i to, co ich dotąd łączyło.