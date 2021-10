Kraków. Konserwatorski lifting fortyfikacji wzgórza wawelskiego [ZDJĘCIA] Małgorzata Mrowiec

Trwają prace przy południowym odcinku wewnętrznego muru obwodowego wzgórza wawelskiego - tzw. białego muru. Jak informuje Zamek Królewski na Wawelu, jest to remont konserwatorski, a więc prowadzone są głównie prace budowlane oraz konserwatorskie, ale także instalacyjne. Mur będzie nimi objęty łącznie na długości około 100 metrów (od budynku nr 5 i kawiarni - do budynku nr 9). Koszt remontu to 830 tys. złotych.