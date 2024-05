Kraków. Ławki pomalowane niedbale, a zapłacili za nie i za malowanie podatnicy - List Czytelnika Piotr Rąpalski

Czytelnik oburzył się podczas spaceru po Krakowie. Zobaczył jak odmalowano ławki w parkach i skwerach, zrobił zdjęcia i z listem wysłał do naszej redakcji. Faktycznie, może ławka to ławka, służy do siedzenia a nie do podziwiania jako dzieło sztuki, ale... można to było zrobić porządnie. A wyszła fuszerka...