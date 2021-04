Kraków. Linia tramwajowa do Górki Narodowej. 10 miesięcy budowy nowego torowiska.. Widać już, którędy pojedzie tramwaj

I zaznaczają, że po 10 miesiącach robót, obszar, gdzie prowadzone są prace widać bardzo dobrze szczególnie z lotu ptaka.

- Teren inwestycji został niemal całkowicie oczyszczony z kolidującej infrastruktury. Bardzo zaawansowane są prace związane z przebudową i budowy nowej infrastruktury podziemnej. Sieć elektroenergetyczna to 70 proc. zaawansowania, a sieć ciepłownicza – około 40 proc. (choć w rejonie Opolskiej to ponad 70 proc.). Okazale prezentuje się już most na rzece Białusze, a konstrukcje oporowe tzw. wanny, dobijają już do 50 proc. zaawansowania. Prace trwają też przy innych obiektach inżynierskich oraz przy przekładkach pozostałych sieci uzbrojenia - zaznaczają w ZIM.