Kraków. Miasto i Zamek Królewski na Wawelu zacieśniają współpracę w zakresie kultury. "Wawel, z miejsca kostycznego, stał się otwarty"

- Wzajemne promowanie i współpraca to najważniejsza rzecz - podkreślił Jacek Majchrowski, dodając, że Wawel z miejsca kostycznego stał się otwarty.

Podpisany w poniedziałek list intencyjny to deklaracja zacieśnienia już istniejącej współpracy miasta i Wawelu.

- List intencyjny formalizuje to, co od dłuższego czasu razem ze Stołecznym Miastem Krakowem realizuje Zamek Królewski na Wawelu. To współpraca owocna przede wszystkim dla mieszkańców. Patrząc na przyszłe wydarzenia, które będą miały miejsce w Krakowie i na Wawelu, obszarów będzie coraz więcej. Wawel nie będzie miejscem, gdzie można tylko zwiedzać komnaty reprezentacyjne, ale także miejscem, w którym można będzie zobaczyć wystawy związane ze sztuką Krakowa, niekoniecznie królewską. Potencjał jest olbrzymi – zapowiedział dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.