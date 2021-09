Kraków. Nad Rynkiem Głównym pojawiły się drony, by zwrócić uwagę na problem społeczny

FLESZ - Od października zmiany przy wjeździe do Wielkiej Brytanii

Oczy osób nieheteroseksualnych, mówiących o swoich problemach na unoszonych przez drony monitorach - taki performans mogli zobaczyć przechodnie w piątek wieczorem na Rynku Głównym. To performans artysty wizualnego Krzysztofa Wodiczki, zwracający uwagę na osoby LGBT. Dronowe pokazy będzie można zobaczyć także w sobotę i niedzielę (25 i 26 września) o godz. 20.30, 21 i 21.30.

"Projekt ten jest artystyczną próbą publicznego oddania głosu osobom ze środowisk LGBT. Wykorzystuje się w nim technologię dronów. Urządzenia wyposażono w pary wyświetlaczy ledowych i głośników megafonowych. Na ekranach widzimy ruchy i wyraz oczu osób filmowanych w trakcie nagrywania ich słów, a głośniki emitują ich wypowiedzi. To ważne, bo wyraz oczu uwidocznia, podkreśla i dopowiada to, co wypowiadane. Ekrany stają się oczami, a głośniki ustami mówiących. Drony nabierają cech istot ludzkich" - mówi o projekcie "Niebo nad Krakowem. LGBT mówi" Krzysztof Wodiczko.