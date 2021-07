Kraków. NH Fest, czyli kulturalne lato w Nowej Hucie OPRAC.: Anna Piątkowska

NH Fest potrwa do końca wakacji Andrzej Banas

Koncerty, spotkania ze sztuką, czyli kulturalne wakacje w Nowej Hucie. W tym roku NCK powrócił do znanej formuły NH Fest,w ramach wydarzeń jeszcze do końca sierpnia będzie można zobaczyć egzotyczny i baśniowy Krym na fotografiach Ryszarda Kaczmarskiego. W czasie wakacji będą czynne również stałe galerie malarstwa Jerzego Dudy-Gracza oraz Zdzisława Beksińskiego, ta druga zostanie wzbogacona dodatkowo o rysunki i fotografie artysty. A od 9 do 15 sierpnia NCK stanie się sceną pierwszej edycji Krakowskiego Festiwalu Tańca.