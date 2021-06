Kraków. Niekończący się problem z deskorolkarzami na placu Matejki. Rozwiąże go regulamin? Małgorzata Mrowiec

Radni Dzielnicy I Stare Miasto chcą, by plac Matejki miał swój regulamin. Podjęli właśnie uchwałę, w której wnioskują do Rady Miasta o jego przygotowanie i uchwalenie. Pojawienie się regulaminu miałoby ostatecznie uciąć problem z jazdą na rolkach, deskorolkach, rowerach BMX i hulajnogach po placu oraz pomniku Grunwaldzkim, który się na nim znajduje. Miłośnicy takich sportów - na co są powracające skargi - uszkadzają płytę placu i pomnik, a także zatruwają życie mieszkańcom wielogodzinnym łomotem kółek o kamienną nawierzchnię.