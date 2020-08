Kraków. Od piątku na Kazimierz wraca Strefa Ograniczonego Ruchu. Przedsiębiorcy protestują

- Nasz wykonawca potwierdza, że będzie w stanie wprowadzić projekt nowej organizacji ruchu na Kazimierzu od piątku rano. W związku z tym zmiany zaplanowane przez miejskiego inżyniera ruchu od tego dnia wchodzą w życie - przyznają w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa.

Krakowski urząd uzasadnia, że SOR Na Kazimierzu zostaje przywrócona, by zachować równowagę we wspólnej przestrzeni dla mieszkańców, przedsiębiorców i turystów oraz odpowiadając na wnioski w tej sprawie Rady Dzielnicy I Stare Miasto.

- Przeprowadzona analiza wykazała, że samo funkcjonowanie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania nie rozwiązało problemu nadmiernego ruchu samochodowego na Kazimierzu. Należy pamiętać, że jest to miejsce o wzmożonej aktywności pieszych, co również potwierdziła przeprowadzona analiza - wyjaśniają w urzędzie.

Przeciwko SOR protestują przedsiębiorcy z terenu Kazimierza, do których dołączyli również mieszkańcy, przedsiębiorcy oraz korporacje taksówkowe z innych dzielnic Krakowa. W ramach protestu w środę (26 sierpnia) przeprowadzili pikietę przed magistratem. "Urząd swoją decyzją o stworzeniu na Kazimierzu Strefy Ograniczonego Ruchu, przyczynia się do upadku, bądź też pogorszenia się, już i tak fatalnej sytuacji finansowej naszych firm. Polityka miasta prowadzi również do wyludniania centrum Krakowa" - przekonują protestujący.