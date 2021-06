Kraków. Odnaleziony po latach obraz Maksymiliana Gierymskiego w Sukiennicach

Kiedy w 1872 roku Maksymilian Gierymski malował, na zamówienie berlińskiego marszanda Rudolfa Lepke, „Zimę w małym miasteczku”, był już uznanym artystą. W kolejnych latach pejzaż autorstwa Gierymskiego przechodził z rąk do rąk, by rok przed wybuchem wojny trafić do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. W grudniu 1939 roku dzieło zostało skonfiskowane przez Kajetana Mühlmana, pełnomocnika ds. zabezpieczania dzieł sztuki w Generalnym Gubernatorstwie, który osobiście wybrał je do dekoracji swojego gabinetu mieszczącego się w siedzibie władz Generalnego Gubernatorstwa w gmachu Akademii Górniczej. Gdy w lutym 1945 roku do budynku weszli muzealnicy, pokój, w którym znajdował się obraz, był spalony. Uznano wówczas, że dzieło Gierymskiego przepadło w pożarze – trafiło więc na listę strat wojennych.