Kraków. Ponad 90 tys. złotych m.in. na nowe logo KBF. Czy było potrzebne? Są wątpliwości

Krakowskie Biuro Festiwalowe to największa w mieście instytucja kulturalna. Została powołana ponad 20 lat temu do organizacji i koordynacji licznych krakowskich festiwali. Dziś działa na styku kultury, biznesu, turystyki, edukacji i przemysłów kreatywnych, spotkań i czasu wolnego.

Proces zakończył się zgodnie z planem w lipcu 2020 roku. Wdrożenie odbyło się w sierpniu.

Co o nowym logo KBF i wydaniu ponad 90 tys. zł sądzą miejscy radni? Zapytaliśmy o to Tomasza Darosa, przewodniczącego Komisji Promocji i Turystyki Rady Miasta Krakowa. - W tej dyskusji ważne są dwa aspekty. Po pierwsze: czy umowy, związane ze zmianą m.in. logotypu, zostały podpisane przed pandemią, czy w jej trakcie. Jeśli przed, a za ich zerwanie KBF musiałby płacić kary, trudno się dziwić, że nie zapadła decyzja o wycofaniu się z ich realizacji - zauważa Daros.

Trzeba też jego zdaniem wziąć pod uwagę, kto faktycznie zapłacił za stworzenie nowego logo. - Czy były to pieniądze bezpośrednio z budżetu gminy czy od sponsorów? Jeśli były to środki zewnętrzne, to w przypadku zerwania umów one by i tak do miejskiej kasy nie trafiły - zauważa radny.