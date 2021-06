Kraków. Powstanie kładka pieszo-rowerowa łącząca osiedle Wizjonerów z ul. Armii Krajowej. Zgłosił się chętny do opracowania koncepcji

Osiedle Mieszkaj w Mieście (os. Wizjonerów) to wielka inwestycja realizowana w Bronowicach, która została zaplanowana na około 10 lat. Pierwsze budynki oddawane były do użytku w 2016 r. To de facto nowa dzielnica, która w założeniu ma być samowystarczalna, a wszystko, co jest potrzebne do życia, znajdzie się w jej obrębie i 15-minutowego spaceru.

Gigantyczne osiedle w Bronowicach buduje firma Henniger Investment. Na osiedlu zaplanowano ponad 2 tys. mieszkań oraz 5 tys. miejsc pracy w sąsiadujących biurowcach. Osiedle, a właściwie nowa dzielnica, zlokalizowana jest w północno-zachodniej części Krakowa, pomiędzy ulicami Radzikowskiego, Armii Krajowej oraz Katowicką.