Kraków pożegnał Ewę Demarczyk. Artystka spoczęła obok przyjaciół [ZDJĘCIA]

W sali pożegnań Ewę Demarczyk wspominał jej szwagier. - Była znakomitym liderem z wizją, pasją i charyzmą. Taka była na koncertach. My mieliśmy szczęście znać ją także pomiędzy koncertami, prywatnie. To wtedy przekonywaliśmy się jak wiele uporu, charakteru miała ta piękna i zadziwiająca osoba – mówił Leszek Staszko.

Zaczęły się koncerty zagraniczne, nagrywanie płyt, jeszcze większe tempo. Demarczyk koncertowała we Francji, Brazylii, Stanach Zjednoczonych, Bułgarii, Rosji i innych krajach bloku wschodniego. Wszędzie wzbudzała wielki zachwyt.

Barbara Natkaniec-Pacuła, wdowa po Marku, byłym dyrektorze Piwnicy (sama była artystką teatru STU), opowiadała o jej talencie tak: Podobno kiedy Ewa pojechała do Moskwy i nagrywała pierwszą płytę, zrobiła to w cztery godziny. Bez żadnych powtórzeń. Jakby miała szósty zmysł. Pamiętam, jak śpiewała na próbie, stojąc tyłem do zespołu, a potem odwracała się i opieprzała każdego muzyka: ty zagrałeś za wysoko, ty zacząłeś pół sekundy za późno....

Ewa Demarczyk urodziła się 16 stycznia 1941 r. w Krakowie jako córka rzeźbiarza Leonarda Demarczyka i krawcowej Janiny z domu Bańdo. Ukończyła krakowską Średnią Szkołę Muzyczną w klasie fortepianu oraz – w 1966 roku – Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. W Krakowie jej drogi życiowe przecięły się z losami kompozytorów: Zygmunta Koniecznego oraz Andrzeja Zaryckiego, dając polskiej muzyce jedne z najbardziej przejmujących kompozycji, jak „Karuzela z madonnami”, „Czarne anioły”, „Taki pejzaż” czy „Grande Valse Brillante”. W latach 60. artystka występowała na zagranicznych estradach, w tym słynnej paryskiej Olympii.

W latach 70. ubiegłego wieku artystka nie kontynuowała występów w Piwnicy Pod Baranami. W latach 1986-2000 Demarczyk prowadziła Państwowy Teatr Muzyki i Poezji. Po roku 2000 Ewa Demarczyk wycofała się z życia publicznego.