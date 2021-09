Kraków. Przebieg nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic wzbudza obawy okolicznych mieszkańców [ZDJĘCIA] Aneta Żurek

Trwają prace nad wyznaczeniem przebiegu torowiska z ul. Meissnera do Mistrzejowic. Nowa linia tramwajowa ma mieć długość ok. 4,5 km i skrócić o ok. 10 min czas dojazd do centrum.