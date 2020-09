Kraków. Srebrna Polana jednak na sprzedaż. Mieszkańcy alarmują: "demontują ławki, stół, tablicę informacyjną"

Przypomnijmy: Srebrna Polana, w obronie której stanęli mieszkańcy, to "integralna część Lasu Wąwóz, zwanego też Lasem nad Sudołem - jednego z niewielu kompleksów leśnych w tej części Krakowa i jedynego lasu na terenie Mistrzejowic". "Polana stanowi bramę do lasu, pod względem przyrodniczym jest to bardzo cenny ekosystem przejściowy (ekoton) pomiędzy lasem a łąką. Takie miejsca są niezwykle wartościowe ze względu na bioróżnorodność i z tego względu powinny być bezwzględnie chronione" - przekonują protestujący przeciwko sprzedaży terenu.

Sieć obiegło zdjęcie, na którym widać, jak na Srebrnej Polanie w Mistrzejowicach demontowany jest stół, ławki, tablica informacyjna itp. To elementy ścieżki edukacyjnej "Drugie życie drzew". "Ścieżka miała służyć uczniom szkół, którzy mogliby odbywać w tym miejscu lekcje przyrody, a także miłośnikom ptaków, do dyspozycji których ustawione zostały specjalne platformy edukacyjne" - czytamy w internetowym wpisie. O to, kto wydał zgodę na demontaż elementów ścieżki, zapytaliśmy miejskich urzędników, teraz czekamy na ich odpowiedzi.

Działania mieszkańców wspiera Jakub Łoginow, radny dzielnicowy z Czyżyn. - Problem zaczął się w momencie, gdy zmienił się plan zagospodarowania przestrzennego, a wraz z nim przeznaczenie Srebrnej Polany - wcześniej zapisy przewidywały tam zieleń, a w tym momencie zabudowę. To teren, który służy mieszkańcom do odpoczynku. Obawiają się, że mogą tam powstać domy. Nazwa tej polany wzięła się od nazwy pobliskiego osiedla: Srebrnych Orłów. Będziemy walczyć, by miasto nie sprzedało gruntu. To piękny teren, w pobliżu lasku, prowadzącego do parku Reduta. Szkoda by było go stracić na rzecz dewelopera - mówi w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Łoginow.