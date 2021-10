Kraków. Świętowanie uwolnienia miejsca pod park przy ul. Karmelickiej

Przypomnijmy: rozległy parking dla samochodów przy ul. Karmelickiej właśnie przeszedł do historii, został zamknięty. Miasto ma wybudować w jego miejscu park, na który mieszkańcy czekają i o który zabiegali od lat. Na razie urząd ma ok. 1,7 mln zł niezbędne na prace rozbiórkowe i wymianę gruntu na działce przeznaczonej pod inwestycję. A brakuje 2,5 mln zł na remont zabytkowego muru. Trzeba też znaleźć ok. 6 mln zł na urządzenie parku. Mieszkańcy liczą na to, że potrzebne na przedsięwzięcie środki zostaną zabezpieczone w budżecie.

W mediach społecznościowych trwa też już dyskusja o otoczeniu, najbliższym sąsiedztwie przyszłego parku, które stanowią dwie niedawno nadbudowywane kamienice. Ich ściany szczytowe nie stanowią obecnie ozdoby tego miejsca. "Niezależnie od tego jak będzie wyglądał park przy Karmelickiej, to należałoby też coś zrobić ze ścianami tych kamienic. Najlepiej zielone ściany" - proponuje na Facebooku Mariusz Waszkiewicz, prezes krakowskiego Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody.