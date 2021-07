Kraków szykuje finał obchodów Roku Lema. Od 10 do 14 września odbędzie się festiwal Bomba Megabitowa

– Wspólnie z KBF zorganizujemy wyjątkowe wydarzenie, jakiego do tej pory na polskiej scenie kongresowej nie było – dodaje dr Maciej Kawecki, Prezes Zarządu Instytutu Lema. - Wydarzenie na miarę wielkości Stanisława Lema: pisarza, wizjonera, futurysty, nazywanego „prorokiem technologii”. Pokażemy wszystkie oblicza Mistrza i zbudujemy most między pozornie odległymi światami technologii i kultury.

– Dla miłośników Stanisława Lema, który urodził się 100 lat temu, przygotowaliśmy nietuzinkowy i bardzo wartościowy program, łączący elementy konferencji naukowej i festiwalu – mówi Izabela Błaszczyk, dyrektorka KBF. – Do udziału w prelekcjach, panelach i spotkaniach zaprosiliśmy zarówno naukowców zajmujących się rozwojem technologii przyszłości, jak i twórców czujących duchowe pokrewieństwo z twórczością Lema.

Bomba Megabitowa to wydarzenie dla wszystkich – zarówno zagorzałych fanów twórczości Lema, jak i tych, którzy do tej pory nie mieli z nią styczności. Dla ludzi kultury i entuzjastów nowych technologii. Dla tych, którzy chętnie posłuchają rozmów z tłumaczami Lema i tych, którzy zastanawiają się nad wpływem sztucznej inteligencji na nasze życie w przyszłości.

Entuzjaści nowych technologii zobaczą na festiwalu wystawy technologii kosmicznych i druku 3D oraz bibliotekę przyszłości, w której będą mieli dostęp do dzieł pisarza na wszystkich nośnikach… poza tradycyjną książką.

Głośną historię donosu Philipa K. Dicka do FBI sugerującego, że za nazwiskiem Stanisława Lema kryją się komunistyczni agenci, przypomni spektakl „Lem vs. P.K. Dick”, przygotowany we współpracy z Teatrem Łaźnia Nowa z tekstem i w reżyserii Mateusza Pakuły.