Kraków. W Bodzowie przy ul. Widłakowej ma powstać przepompownia na wysokie stany wody. Miasto ogłosiło przetarg

Pobliskie osiedla leżące na południowym brzegu Wisły zamieszkuje kilka tysięcy mieszkańców. Choć jest to miejsce niedaleko centrum miasta, pełne zieleni i spokoju, to w sytuacji powodziowej, gdy śluzy wałowe samoistnie zamykają się pod wpływem fali powodziowej, to właśnie osiedla po drugiej stronie wału są realnie zagrożone podtopieniami. Tereny te pod wpływem długotrwałych opadów deszczu wypełniają się wodą jak basen, posesje są podtapiane.

Wówczas praca pompowni staje się nieoceniona, nowa instalacja pozwoli na bezpieczne i stabilne przerzuty wód deszczowych z terenu zawala do koryta głównej rzeki. Obiekty będą sterowane automatycznie. W ramach zamówienia mają zostać wykonane także: zjazd z drogi publicznej i dojazd, stacja transformatorowa, rów, który będzie odprowadzał wodę do Wisły, monitoring czy plac manewrowy i dojazd do projektowanej przepompowni dla potrzeb budowy, utrzymania i konserwacji urządzeń.