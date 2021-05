Kraków. Weekend w muzeum? Te wystawy można zobaczyć w krakowskich placówkach po ponownym otwarciu

Nie przemieszczając się daleko, znów można odwiedzić wystawę „Architektura muzyką przestrzeni”. To druga przedłużona przez MNK wystawa czasowa, otwarta zimą w Dawnym Hotelu Cracovia. Na ekspozycji prezentowane są wielkoformatowe zdjęcia ukazujące pięć unikatowych sal koncertowych Europy. Charakter ich wnętrz można zobaczyć na fotografiach wydrukowanych w technice 3D.

Do 16 maja w Gmachu Głównym dostępna będzie eksperymentalna wystawa „Moc Muzeum”. Tam tylko w jednej z sal ekspozycyjnych zgromadzono aż 104 obiekty pochodzące z kilku epok. Co najważniejsze, wybrane z nich można powąchać, dotknąć, obejrzeć w innym świetle lub przy dźwiękach muzyki i przekonać się, jak pod wpływem bodźców i informacji zmienia się percepcja dzieł sztuki.

Zapraszamy do galerii stałych oraz na trwające wystawy czasowe. Jeszcze w maju udostępnimy publiczności nową, po właśnie zakończonym remoncie Galerię Stałą Sztuki Starożytnej w Arsenale

Warto zajrzeć także do Kamienicy Szołayskich przy placu Szczepańskim, gdzie dostępna jest wystawa „Aleksander Kotsis. Odcienie realizmu”. To opowieść o jednym z najważniejszych polskich malarzy połowy XIX wieku. Wystawa obejmuje dwa piętra, na których możemy podziwiać pejzaże i portrety autorstwa Kotsisa oraz fotografie zaginionych dzieł artysty i prace socrealistów inspirujących się twórczością malarza. Wystawa będzie otwarta do 13 czerwca.