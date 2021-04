Wawelskie ogrody otwarte, a już w maju wystawy z biletem za złotówkę

- Wawel tęskni za zwiedzającymi i czeka na nich każdego dnia. Jesteśmy gotowi na ich przyjęcie z programem Wawel. Odrodzenie - to uroczyste, ponowne otwarcie Zamku po lockdownie w iście renesansowym stylu. To również wyjątkowa i niepowtarzalna oferta. Dosłownie. Rodzaj prezentu, który przygotowaliśmy dla widzów. Zobaczymy bowiem dwie nowe wystawy czasowe; monumentalne „Wszystkie arrasy króla. Powroty 2021–1961–1921” i „Cranacha na Wawelu”. Już dziś zapraszam na pokaz arcydzieł niemieckiego malarza i grafika epoki renesansu, w tym „Madonny z dzieciątkiem w o­to­czeniu aniołów” - głośnego, nigdy nie pokazywanego dzieła, poddanego ostatnio konserwacji na Wawelu – zaprasza Andrzej Betlej, dyrektor Zamku Królewskiego na Wawelu.

Usytuowane pomiędzy elewacją wschodnią zamku a zewnętrznym obwodem fortyfikacji, dzięki wieloletnim badaniom, zwłaszcza historycznym i archeologicznym, które pozwoliły na przywrócenie ogrodów jako dopełnienia renesansowej rezydencji, o tej porze roku zachwycają szczególnie. Pierwotny klimat ogrodu przypominają odpowiednio dobrane rośliny i sposób ich nasadzenia.

Cranach na Wawelu

Na nowej wystawie czasowej „Cranach na Wawelu”, która potrwa do 24 października, znajdą się dzieła pochodzące ze zbiorów wawelskich, oo. Franciszkanów w Krakowie i Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu. Oprócz „Madonny z dzieciątkiem w otoczeniu aniołów”, będą to: „Madonna pod jodłami”, „Chrystus błogosławiący dzieci”, „Portret Jerzego Brodatego, elektora saskiego”, „Portret 19-letniego mężczyzny”.

Królewskie arrasy za złotówkę

Prócz nowej wystawy „Cranach na Wawel” publiczność będzie miała okazję, z biletem za 1 zł w wybrane dni (20 i 21 maja) i w określonych godzinach, zobaczyć wystawę „Wszystkie arrasy króla. Powroty: 2021–1961–1921”. Na wystawie zgromadzonych zostało 137 królewskich tapiserii urzekających kunsztem wykonania. Wśród nich 19 monu­mentalnych tkanin figuralnych ze scenami z Księgi Rodzaju (Szczęśliwość rajska – 480 cm ­x 854 cm, Wejście zwierząt do arki – 475 cm x 792 cm, Budowa wieży Babel – 482 cm x 812 cm), 44 werdiury z przedstawieniami zwierząt wpisanymi w krajobraz (Wydra z rybą w pysku i fantastyczne gady, Jednorożec-żyrafa i ryś, Bocian i króliki), 42 arrasy herbowe (groteska z herbami Polski i Litwy oraz postacią Cerery), a także niewielkich rozmiarów obicia mebli oraz tkaniny do dekoracji wnęk okiennych. Wielu z nich widzowie nigdy wcześniej nie mieli okazji oglądać.