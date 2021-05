Kraków. Wkrótce miasto zacznie planować Trasę Ciepłowniczą. Którędy pobiegnie nowa droga i linia tramwajowa?

Trwa budowa Trasy Łagiewnickiej, która ma połączyć się z planowamymi trasami Pychowicką i Zwierzyniecką. Trasy Ciepłownicza i Nowobagrowa to również elementy III obwodnicy, ale we wschodniej części miasta. Skąd miasto weźmie na to wszystko pieniądze? Na razie nie wiadomo

Anna Kaczmarz / Dziennik Polski / Polska Press