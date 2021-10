Kraków. Za nami pierwszy weekend Festiwalu "Kryptonim Lem". To był istny kosmos [ZDJĘCIA] Joanna Urbaniec

Punkt siedemnasta na tarasie Klubu 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta dwie kosmiczne i tajemnicze postaci odpaliły kolorowe race, dając tym samym znać, że najwyższy czas wejść do środka. Nie dając się długo namawiać kilkanaście osób ruszyło do otwartych drzwi klubu, jednak każdy po przekroczeniu progu gwałtownie się zatrzymywał! A to za sprawą dwóch małych robotów witających na festiwalu wszystkich "Przybyszów"! Jeżeli ktoś do tej pory nie dawał wiary w futurystyczne podejście do tematu przez organizatorów - zmieniał zdanie.