Kraków. Zatańczył jak Michael Jackson przed radiowozem

Można było się spodziewać? Rafał Brzozowski odpadł z Eurowizji [MEMY]

Rafał Brzozowski jednak nie zakwalifikował się do finału tegorocznego konkursu Eurowizji w Rotterdamie. Wystawienie właśnie tego artysty do konkursu od początku budziło w Polsce wielkie emocje. A porażka w półfinale jeszcze bardziej je podgrzała. Efektem tego są... MEMY. Przejdź do galerii zdjęć i zobacz najlepsze memy z Rafałem Brzozowskim w roli głównej. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.