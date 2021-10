Krakowianin z szansą na finał Konkursu Chopinowskiego

Szymon Nehring jest jednym z pianistów, którzy mają szansę na finał Konkursu Chopinowskiego. 26-latek z Krakowa jest finalistą poprzedniej edycji konkursu.

Nehring zaczął grać mając pięć lat. To zasługa jego dziadka, który jako pasjonat muzyki klasycznej sprowadził do domu pianino i zorganizował lekcje. Nic więc dziwnego, że to właśnie on najbardziej przeżywał konkursowe zmagania wnuka. Początki nie były łatwe, bo i też nie wszyscy byli przychylni jego pasji. Nie kryje: - Sąsiedzi skarżyli się na moją grę, choć nigdy nie ćwiczyłem wcześniej niż od godziny 10 rano i później niż o godzinie 20 - mówił nam pięć lat temu.

Muzyk urodził się w 1995 roku w Krakowie. Przez 11 lat uczył się w klasie Olgi Łazarskiej, najpierw w POSM I st. im. M. Karłowicza, a następnie w POSM II st. im. F. Chopina w Krakowie. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, w klasie prof. Stefana Wojtasa. Na XVII Konkursie Chopinowskim jako jedyny Polak dotarł do finału.