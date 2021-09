Krakowianki Anna Lisowska i Anna Świątkowska po raz pierwszy w karierze mistrzyniami Europy w karate kyokushin [ZDJĘCIA]

Anna Lisowska okazała się najlepsza w kata (formy) seniorek. W finałowej potyczce wyprzedziła Hiszpankę Elisę Resę Bienzobas (tytuł wicemistrzyni) oraz Annę Wiatrowską (Princeps Wrocław & Siechnicki Klub Karate Kyokushin) i Hiszpankę Ainoę Sierra Abad (trzecie miejsca).

- To był mój bardzo wyczekiwany medal, bo brakowało mi go w moim dorobku. Byłam mistrzynią świata, ale nie miałam złota z mistrzostw Europy - mówi Lisowska, która ma w swej kolejki siedem krążków z ME (złoty, dwa srebrne i cztery brązowe) oraz dwa z MŚ (złoty i brązowy).

Anna Świątkowska triumfowała w kumite (walki) seniorek w kat. 65 kg. W finałowym pojedynku pokonała Bułgarkę Nikolę Harizanową. Na najniższym stopniu podium stanęły dwie inne nasze reprezentantki: wspomniana Wiatrowska i Sandra Kosiec (Mińsko-Mazowiecki Klub Karate Kyokushinkai).