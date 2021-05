Krakowski arbiter piłkarski Tomasz Musiał wrócił do sędziowania po długiej przerwie. Na Cyprze spotkał byłego wiślaka [ZDJĘCIA]

Tomasz Musiał, urodzony w Hereford (gdzie w tamtejszym zespole United grał wtedy jego ojciec), jest sędzią ekstraklasy od 2011 roku (na koncie 230 meczów), a międzynarodowym od 2014 roku. W ubiegłym sezonie sędziował 25 meczów ekstraklasy i 3 Pucharu Polski, a także spotkania w kwalifikacjach do mistrzostw Europy U-21 i eliminacjach do Ligi Europy.

Po raz ostatni przed długą przerwą sędziował mecz 25 lipca 2020 roku - w 36., przedostatniej kolejce ekstraklasy Lechia Gdańsk - Legia Warszawa. 18 sierpnia 2020 roku miał być arbitrem spotkania I rundy eliminacji do Ligi Mistrzów Dynamo Brześć - FK Astana, a 9 dni później sędzią meczu I rundy eliminacji do Ligi Europy CSKA Sofia - Sirens FC (Malta). Decyzją UEFA zastąpili go inni sędziowie.