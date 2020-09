Krzysztof Bulanda z UKS Evan: Poziom walk będzie bardzo wysoki

Na co sportowo liczy UKS Evan Nowy Sącz, organizator zawodów? Celujecie w jakieś konkretne wyniki? Nasz klub będą reprezentować Marlena Stefańska, Anna Baran, Weronika Szmit, Julia Szmit, Alicja Popiela oraz Karol Grygiel. Nie będę ukrywał, że apetyty na zdobycze medalowe są duże, ale walka i tak wszytko zweryfikuje. Po cichu liczymy na medale Marleny Stefańskiej i Weroniki Szmit. Jeśli ktoś z podopiecznych sprawi pozytywną niespodziankę, przyjmiemy każdy sukces z radością.

W najbliższy weekend organizujecie Mistrzostwa Polski Kadetów Starszych. Oficjalne otwarcie imprezy nastąpi w sobotę 5 września o godzinie 12 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju. Zapowiadają się spore emocje. Do Krynicy-Zdroju przyjedzie około 200 zawodników i zawodniczek reprezentujących 45 klubów z całej Polski. Wśród nich są już medaliści mistrzostw i pucharów świata oraz Europy. Poziom walk, mimo młodego wieku wielu fighterów, zapowiada się na bardzo wysoki.

Na usta ciśnie się pytanie, czemu nie obejrzymy mistrzostw w Nowym Sączu? Miasto nie chce promocji?

Obecny prezydent Nowego Sącza nie współpracuje z klubem, szkoda atramentu i papieru na niekompetencje włodarza Nowego Sącza. Twórzmy i organizujmy zawody z tymi, którzy tego chcą.

Wracając do Krynicy. Warunki do przeprowadzenia mistrzostw będą zapewne bardzo dobre. To uzdrowisko, miejsce, które świetnie Pan zna.

Krynica jest piękną miejscowością posiadającą doskonałe zaplecze hotelarskie, jak również gastronomiczne. Trenerzy i zawodnicy od lat przyjeżdżający tam na zawody, chwalą sobie uroki tego miejsca. Oprócz walk i czasu spędzonego na sali, na pewno znajdą oni również chwilkę na zwiedzanie pobliskich atrakcji oraz relaks w „Perle polskich uzdrowisk". A dla mnie jako organizatora liczy się zadowolenie trenerów i zawodników nie tylko z racji organizacji zawodów, ale również z zapewnienia im odpowiedniej atmosfery.