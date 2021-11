Kuchnia polska: fafernuchy, pokuczaj, parzybroda – jak dobrze znasz regionalne smaki? [CIEKAWOSTKI KULINARNE]

Fafernuchy, czyli kurpiowskie ciasteczka

Na przykład fafernuchy to według respondentów badania „Polacy i kuchnia regionalna” najdziwniejsza nazwa potrawy regionalnej. Niełatwo domyślić się, że fafernuchy to kurpiowskie ciasteczka korzenne, wyglądem przypominające kopytka, które upieczone na początku nowego roku mają zapewnić szczęście i dobrobyt.

Pokuczaj, czyli kulki z mięsa mielonego

Parzybroda, czyli po prostu zupa z młodej kapusty

Dania regionalne – smaczne i proste

Chociaż nazwy kuchni regionalnej czasem brzmią obco, kryją się pod nimi smaczne i proste w przygotowaniu dania, które coraz chętniej chcemy serwować na naszych stołach. Okazuje się bowiem, że aby przygotować szagówki , cymes czy muskę nie potrzeba trudnych do zdobycia składników – to dania z łatwo dostępnych, zdrowych polskich produktów, które mamy praktycznie na wyciągnięcie ręki. Nie dziwi też że coraz częściej poszukujemy przepisów na dania tradycyjne, a znaleźć je można np. w książce kucharskiej „Gotuję z Lewiatanem. Wybieram lokalne smaki” – w całości poświęconej daniom regionalnym.

Lubimy poznawać polskie lokalne i regionalne potrawy

Badanie „Polacy i kuchnia regionalna”, przeprowadzone w ramach kampanii PSH Lewiatan „Wybieram lokalne” pokazało, że 85% badanych lubi poznawać polskie lokalne i regionalne potrawy, podczas gdy tylko 5% przyznało się, że nie lubi tego robić. To dowód na to, że zwłaszcza w ostatnich miesiącach rośnie rola patriotyzmu konsumenckiego. Polscy konsumenci coraz bardziej świadomie podchodzą do codziennych zakupów i sięgają po produkty z najbliższej okolicy. Lokalność jest bliska każdemu z nas – to nie tylko produkty, ale również relacje, więzi, historia miejsc i ludzi. Może dlatego 70% badanych odpowiedziało, że robiąc zakupy wybiera produkty od lokalnych dostawców.