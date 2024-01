Kultowa kawiarnia krakowian powróci! W lutym otwarcie Bunkra Sztuki

„Z wielkim żalem musimy ogłosić, że dzisiaj jest ostatni dzień funkcjonowania Bunkier Cafe. Ze względu na prace remontowe zapowiadane już od dawna w Galerii Bunkier Sztuki oraz wprowadzane przez rząd ograniczenia byliśmy zmuszeni podjąć tę ciężką decyzję. Było nam niezmiernie miło cieszyć się Waszą obecnością przez 19 (!) lat naszej działalności. Pozdrawiamy wszystkich, trzymajcie się i do zobaczenia w - miejmy nadzieję - lepszych czasach!” - żegnała się kawiarnia trzy lata temu na Facebooku.

Na czas trwającego od listopada 2020 roku remontu Galeria Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki przeniosła swoją działalność do Pałacu Potockich. W lutym Bunkier Sztuki wraca do swojej wyremontowanej siedziby przy placu Szczepańskim. Galeria powita zwiedzających wystawą "Daj mi wszystko" prezentującą prace podarowane krakowskim muzeom MOCAK i MuFo przez kolekcjonerów Andrzeja i Teresę Starmachów. Wernisaż wystawy inaugurującej i powrót Bunkra Sztuki do głównej siedziby odbędzie się 29 lutego.