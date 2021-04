Lokalsi, ciekawi świata, orędownicy dziedzictwa albo bierni odbiorcy. Jakim uczestnikiem kultury jesteś?

Miejsca związane z dziedzictwem zwiedza 59 proc. Polaków. Przynajmniej raz do roku bywa w nich 58 proc. z nich, 39 proc. jeden lub dwa razy do roku, a 6 proc. jest w takich miejscach przynajmniej raz w miesiącu.

Instytut Dziedzictwa Narodowego przeprowadził badania dotyczące stosunku Polaków do dziedzictwa, ochrony zabytków i szeroko rozumianej kultury, na podstawie których podzielił społeczeństwo na pięć grup - orędowników dziedzictwa, ciekawych świata, rodzinnych lokalsów, biernych odbiorców i sympatyków kultury masowej. Wniosek? Polacy są świadomi wartości dziedzictwa, ale rzadko z nim obcują.

Na kulturę wydajemy miesięcznie średnio 59 złotych, czyli koszt mniej więcej dwóch niedrogich książek, biletu do teatru albo zwiedzania Wawelu. Przed pandemią najbardziej popularne były kina, koncerty i muzea. Po książkę raz w tygodniu sięgnęło 17 proc. badanych, a wśród literatury wciąż przeważały powieści kryminalne i obyczajowe. Odwiedzanie miejsc związanych z dziedzictwem przynajmniej raz w miesiącu zadeklarowało 6 proc. odpowiadających. Jednocześnie zdaniem większości bez dziedzictwa kulturowego świat byłby ubogi, jednolity i bez wyrazu. Wniosków z badania Narodowego Instytutu Dziedzictwa jest przynajmniej kilka. Pierwszy - że dziedzictwo jest dla Polaków ważne, przynajmniej na poziomie deklaracji. 83 proc. Polaków podkreśla konieczność dbania o dziedzictwo i jego ochrony, 74 proc. ma świadomość pojęcia „dziedzictwo” i uważa je za ważne, tyle samo jest zdania, że warto inwestować w ten cel publiczne pieniądze. 40 proc. deklaruje, że o dziedzictwo dba osobiście.

Wniosek drugi - nawet jeśli lubimy zwiedzać, robimy to dość rzadko. Zgodnie z raportem Instytutu miejsca związane z dziedzictwem zwiedza w ogóle 59 proc. Polaków. Przynajmniej raz do roku bywa w nich 58 proc. z nich, 39 proc. jeden lub dwa razy do roku, a 6 proc. jest w takich miejscach przynajmniej raz w miesiącu. Na podstawie zebranych danych Narodowy Instytut Dziedzictwa opracował tzw. segmentację psychograficzną Polaków, czyli podzielił badanych pod kątem ich nastawienia do dziedzictwa. Dzięki otrzymanej w ten sposób wiedzy chce wesprzeć promotorów kultury i dziedzictwa. Nie tylko lepiej poznaliśmy stosunek rodaków do dziedzictwa, ale także będziemy mogli bardziej świadomie, a przez to skuteczniej komunikować się ze społeczeństwem i osiągać pożądany efekt - wyjaśnia Bartosz Skaldawski, Dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

36 proc. wszystkich badanych to tzw. "orędownicy dziedzictwa", czyli osoby, które najłatwiej zachęcić do czerpania dziedzictwa i kultury, bo są miłośnikami zabytków, czują związek ze swoimi korzeniami i lubią edukować innych. Niewiele mniejszą grupę stanowią "rodzinni lokalsi" - osoby definiujące się przez swoje pochodzenie, angażujące się w lokalne wydarzenia, dla których ważna jest łatwość dostępu do danego miejsca. "Ciekawi świata" stanowią natomiast zgodnie z badaniem 15 proc. społeczeństwa. Cechuje ich duże zainteresowanie sprawami dziedzictwa i jego ochrony, ale niezwiązane z przywiązaniem do korzeni ani z miejscem pochodzenia - stawiają na dziedzictwo światowe, europejskie, lokalne, narodowe.

11 proc. jest "sympatykami kultury masowej", doświadczającymi czegoś nowego, jeśli „wszyscy tam byli” albo „to trzeba zobaczyć”. Natomiast potrzeby odkrywania dziedzictwa nie czuje 8 proc. badanych. "Bierni odbiorcy" to grupa, którą do czerpania z kultury motywuje relaks i rozrywka. Jak podkreśla Instytut, kolejny wniosek płynący z badania to potrzeba wprowadzenia nowych narzędzi i krótszych, ciekawszych form opowiadania o historii i dziedzictwie.