Lukas Hrosso, bramkarz Cracovii: Stoimy za Sergiu, a ja jestem po to, by pomagać

Jak skomentował podział punktów?

- Był to nasz najważniejszy mecz w sezonie – ocenił słowacki golkiper. - Przygotowaliśmy się dobrze do tego spotkania, mieliśmy okazje, w tym rzut karny. Sergiu Hanca nie strzelił bramki, ale wziął na siebie odpowiedzialność. Stoimy za nim. Każdy przecież może zrobić błąd. Oprócz karnego mieliśmy jeszcze jedną sytuację bramkową i powinniśmy wygrać. Sergiu był pewny siebie. Wierzę, że następną „jedenastkę” wykorzysta, a z tego niepowodzenia wyciągnie naukę.

Hrosso od trzech meczów robi wszystko, by „Pasy punktowały. I z jego udziałem zdobyły pięć punktów w tych spotkaniach, a on nie puścił gola.

- Dla mnie jest to dobry czas – przyznaje bramkarz. - Dla całej naszej drużyny. Jestem po to, by pomóc. Chcemy grać z tyłu na zero, wierzę, że w kolejnych meczach strzelimy jedną bramkę i będziemy wygrywać.