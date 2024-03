Łukasz Kmita apeluje o przepisy, które ograniczą patodeweloperkę. "Zaproponuję podpisanie wspólnej interpelacji"

- To co dzisiaj prezentuje pan poseł Miszalski jest szczytem hipokryzji i mamieniem wyborców. Przykład? Od wielu lat mieszkańcy Czyżyn walczyli o plan zagospodarowania, który ma chronić tereny dawnego lotniska przed zabudową. Po kilku latach procedur dokument został skierowany do rady miasta do przegłosowania, ale radni Platformy złożyli wniosek i zagłosowali za jego odroczeniem, co rodzi obawy zabetonowania zieleni na tzw. wuzetkach. Te przepisy zostały zblokowane tym razem nie przez rząd Donalda Tuska, ale kolegów Aleksandra Miszalskiego. W przypadku gdyby został on prezydentem Kraków będzie dalej łakomym kąskiem dla deweloperów - powiedział Drewnicki.