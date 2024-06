Maciej Pilarczyk zaopiekuje się wokalistą ze Skały. WaluśKraksaKryzys dołącza do managementu Kayaxu

Do tej pory, Waluś wydał 3 albumy – „MiłyMłodyCzłowiek" (2019, wyd. Trzy szóstki), „Atak” (2021, wyd. Mystic Production), nominowany do Fryderyków oraz „+ piekło + niebo +" (2023, wyd. Mystic Production), nagrodzony Fryderykiem w kategorii „Album Roku – Rock". Ten ostatni znalazł się również w zestawieniach najlepszych płyt roku na portalu Onet czy w tygodniku “Polityka”, obok krążków Zdechłego Osy, Kasi Lins czy braci Kacperczyk, na których Waluś zostawił swój ślad w postaci featuringów.

Waluś to już drugi, tuż po Meli Koteluk artysta, który w czerwcu dołączył do Kayaxu. Tak o Walusiu opowiada Tomik Grewiński, szef Kayaxu: - Lubię niegrzecznych, wyrazistych artystów. I bardzo lubię gitarową muzykę. Cieszę się, że WaluśKraksaKryzys dołącza do #teamKayax. Z artystą pracować będzie Maciej Pilarczyk – doświadczony manager, który na swoim koncie ma współpracę z Sarsą, Cool Kids Of Death czy zespołem Myslovitz.