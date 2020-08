Małopolanie będą nadal chorować i umierać? Lobby węglowe chce wywrócić uchwałę antysmogową. Zdrowie czy interes grupki biznesowo-politycznej

– To mydlenie oczu po to, by dalej sprzedawać węgiel tym biednym ludziom, w konsekwencji czego oni nadal będą truli siebie i innych. Będą też tracili ekonomicznie, bo termomodernizacja budynku i wymiana źródła ciepła na nowoczesne pozwala zaoszczędzić nie tylko mnóstwo czasu, ale i pieniędzy. Dzięki naszym zabiegom udało się uruchomić państwowy program Czyste Powietrze, w ramach którego NFOŚ planuje docieplić miliony domów i wymienić w nich kotły. Czas zakasać rękawy i przekonać ludzi do tej zmiany. Nie wolno stawiać interesu wąskiej grupy tych, którzy chcą nadal zarabiać na sprzedaży paliw stałych, ponad zdrowiem i życiem, ale też interesem ekonomicznym trzech milionów Małopolan – mówi Andrzej Guła.