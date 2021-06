Michał Pazdan o Wieczystej Kraków: "Dzwonili do mnie"

38-krotny reprezentant Polski był gościem w programie "1 na 1 z Maćkiem" na kanale YouTube Hutnika Kraków - czyli klubu, w którym zaczęła się jego piłkarska kariera. W ponadgodzinnej, wielowątkowej rozmowie w pewnym momencie padło i hasło "Wieczysta".

- Duże show, ale spoko, coś chcą zrobić - stwierdził Pazdan, poproszony przez Macieja Szcześniewskiego o komentarz do całego projektu. Okazało się, że ma też własne wspomnienia Wieczystej: - Śmieję się teraz, że jak graliśmy mecze w juniorach, to na Wieczystą rowerem jeździłem. Ja jestem z (osiedla) Dywizjonu 303, cztery minuty rowerem mam na Wieczystą. 6:0 z nimi wygrywaliśmy. Zupełnie nie wiem, jak wygląda to teraz, ale pamiętam tamto boisko, łąki, obok kościół. I nagle cała Polska o nich wie, Franek Smuda trenerem. No, hit!

Potem padło nazwisko kierownika drużyny Wieczystej, z którym Pazdan grał w Górniku Zabrze i wciąż zapewne mają fajną relację... - Maciek Bębenek dzwonił do mnie. Ale mówił, że ciężko będę miał z graniem, bo stoperów właśnie ściągnęli. No to mówię: "Dobra, to postaram się pograć jeszcze gdzieś indziej indziej i się miejsce gdzieś zrobi" - śmiał się szef polskiej obrony na Euro 2016.