Mieszkańcy Krakowa walczą o nowe parki w swojej okolicy. "Potrzeba nam więcej uporządkowanej zieleni"

Kraków. Z nowohuckiej przestrzeni znikają nachalne reklamy, ale nie wszystkie. Przedsiębiorcy mają czas do 29 maja [ZDJĘCIA]

Z dużych szyb jednej z witryn sklepowych na Placu Centralnym zniknęły kolorowe reklamy. Po drugiej strony placu zdjęto również baner szpecący dach jednej z kamienic. To skutki regulacji zawartych w Uchwale o Parku Kulturowym Nowa Huta, które weszły w życie pod koniec listopada ubiegłego roku. Okres przejściowy trwa do 29 maja, oznacza to, że do tej daty z obszaru Parku Kulturowego powinny zniknąć szpecące reklamy, szyldy i tzw. potykacze stojące przed wejściami do sklepów.