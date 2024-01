Modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka- Nowy Sącz trwa. Duże postępy widać w Rabce Zdrój i na odcinku w kierunku Mszany Dolnej Joanna Mrozek

Na zachodniej części linii kolejowej nr 104 Chabówka - Nowy Sącz prace prowadzone są na dwóch odcinkach. Pomiędzy Chabówką a Rabką Zaryte trwają już od wiosny, a od Rabki Zaryte do Mszany Dolnej rozpoczęły się dopiero końcem roku 2023. Efekty można już podziwiać, bo w wielu miejscach dużo się dzieje. Modernizacja linii kolejowej za kilka lat pozwoli na ekologiczną i szybką podróż ze wspomnianych miejscowości do m.in. do Krakowa.